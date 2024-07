Feitl-Club: Sie lassen alten Brauch aufleben

„Feitl auf!“, heißt es statt einer normalen Begrüßung unter den Mitgliedern des neu gegründeten Feitl-Clubs in Obervellach. Die Gruppe aus gut 20 Gleichgesinnten will altes Brauchtum wieder zum Leben erwecken. „Ich habe ein 60 Jahre altes Foto gefunden. Darauf abgebildet war mein Ur-Opa im damaligen Feitl-Club“, erzählt Richard Aichholzer (26).

Wieder Leben ins Tal bringen

Und so ist an einem lustigen Abend gemeinsam mit seinen Freunden die Idee entstanden, selbst einen solchen Club zu gründen. „Wir wollen wieder Leben ins Mölltal bringen. So kommen Menschen zusammen, es stärkt den Zusammenhalt und bewegt“, meint Obmann-Stellvertreter Christian Steiner (32) und präsentiert voller Freude seinen Feitl. Denn jedes Mitglied bekommt sein eigenes, personalisiertes Messer. „In der Klinge sind die Namen des Mitglieds und unseres Clubs eingraviert.“