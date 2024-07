Diese Familie lädt in ein „kuhles“ Kaffeehaus

An den Wochenenden wird hier Frühstück angeboten, und das ist vom Feinsten. Aus eigenem Haus stammen Fleisch, Käse, Eier, richtig tolle Kreationen wie Melonen-Käsevarianten munden ohne Ende, die Kuchen sind hausgemacht. Bestens kommen auch die perfekten kleinen Burger an. Die Auswahl ist so groß, dass man sich gar nicht durchkosten kann. Und warum schmeckt der Kaffee hier auffallend gut? Vielleicht, weil man die Produzentinnen so im Blick hat und die ihr Leben genießen!