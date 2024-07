„Tancredi“: Entstaubter Plot, brillant musiziert

Da wird der Titelheld Tancredi, ohnehin bei Rossini eine Hosenrolle für einen Mezzosopran, zu einer Frau, die eine heimliche lesbische Beziehung ausgerechnet mit Amenaide, der Tochter des schwerreichen Drogenbosses Argirio pflegt. Dessen protzige Villa, unter anderem ausgestattet mit einer Gefängniszelle, einem Fitnessraum und einer Kapelle, bietet auf der Drehbühne des Bregenzer Festspielhauses immer neue Einblicke. Sogar einen Balkon zu Julias, pardon, Amenaides Schlafzimmer gibt es. Denn, wie beim berühmten Liebespaar in Verona sind Tancredis Clan und der Amenaides verfeindet. Doch der gewaltsame Tod Tancredis wird hier nicht deshalb verübt, sondern weil in dieser Machowelt eine Liebe zwischen zwei Frauen absolut provokant ist. Diese sehr berührende Geschichte hat allerdings ihre Längen, doch die erträgt man gerne, denn es wird unglaublich schön gesungen. Melissa Petit als Amenaide – die Französin hat in Bregenz bereits die Micaela in „Carmen“ und die Gilda in „Rigoletto“ verkörpert – führt ihren wunderschönen Sopran derart mühelos und blitzsauber über komplexe Koloraturen in stratosphärische Höhen, dass man ihr getrost weitere drei Stunden zuhören könnte.