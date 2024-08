Altbau oder Neubau: Was bevorzugen Sie?

Ob Altbau oder Neubau, beides bietet seine Vorzüge, hat aber auch Nachteile. Während Altbauten oft einen ganz eigenen Charme und Charakter haben und auch durch ihre besondere Bauweise und -struktur bestechen – Stichwort hohe Decken – kann man bei Neubauten mit einer moderneren Gestaltung rechnen, die sich auch in der Technik und bei der Barrierefreiheit niederschlägt. Was spricht Sie mehr an?