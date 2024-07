Hochzeitstauben: Tierquälerei im Namen der Liebe

Weniger romantisch ist die Art und Weise, wie einige per Mausklick bestellten Vögel die Prozedur wohl empfinden: „Der Transport in kleinen Boxen, die Trennung vom Partner, der Lärm bei einer Hochzeit, das plötzliche Aufmachen der Käfige und das damit einhergehende Blenden durch grelles Licht, das Angreifen durch fremde Menschen: All das bedeutet für die sensiblen Tiere immensen Stress“, sagt Veronika Weissenböck von der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“.