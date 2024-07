Zirkus im Garten des Riesen begeistert die Massen

Ein besonderes Highlight stellt Water Ballet Artistin Svetlana dar, die bereits im Sommer 2022 die Gäste in den Swarovski Kristallwelten als Publikumsliebling begeisterte und nun für einen Sommer zurück auf ihre Bühne im Spiegelwasser kehrt. In ihrem Element zeigt sie beeindruckende Akrobatik in und außerhalb einer mit Wasser gefüllten Kristallwanne, während die Kristallwolken im Sonnenlicht über ihr magisch funkeln.