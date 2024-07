Ausverkauft! Hype um unser Nationalteam hält an

Tickets für Wien-Match ab Samstag

Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick startet Anfang September mit einem Auswärtsdoppel in Slowenien (6. September) und in Norwegen (9. September) in die Liga B der Nations League. Abgeschlossen wird die Gruppe 3 am 17. November mit einem Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion in Wien gegen die Slowenen. Tickets dafür sind ab Samstag (14 Uhr) erhältlich.