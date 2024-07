Fünf Gockel tot: „Hansi Hinterseer“ gerettet

Zu einem Spezialeinsatz wurde der Tierschutzverein in St. Pölten alarmiert: Nachdem eine Spaziergängerin in Völtendorf in der Nähe des Grünschnittcontainers fünf tote Hähne neben einem Feldweg entdeckt hatte, alarmierte sie die Tierretter. Die Vögel sind scheinbar lieblos entsorgt und zurückgelassen worden, um zu sterben. Nur ein Gockel lief völlig kraftlos zwischen seinen leblosen Freunden umher.