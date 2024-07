„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der einjährige Mischlingsrüde Churro kam als Fundhund ins Tierheim. Er dürfte bereits einige Stopps in seinem Leben hinter sich gebracht haben, wobei die Erziehung eher zu kurz gekommen ist. Der quirlige Jungspund hat hier noch einiges nachzuholen und wird deshalb an erfahrene Hundehalter vermittelt, die seine Energien in die richtigen Bahnen zu lenken wissen.

Tel.: 0 732/24 78 87