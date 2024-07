Ländle-RLB hat ein starkes Halbjahr hinter sich

Auf der anderen Seite nahmen die Betriebsaufwendungen wie geplant um 1,4 Prozent zu. Auf hohem Niveau bleibt die Kernkapitalquote – sie liegt mit 15,7 Prozent weit über den gesetzlichen Vorgaben, was ein klares Indiz für die Stabilität der Bank ist. Kein Wunder also, dass der Vorstandsvorsitzende Michael Alge hochzufrieden ist: „Die erfreulichen Zahlen bestätigen uns in unserer Zukunftsstrategie. Es ist uns gelungen, unsere führende Position in Vorarlberg weiter zu festigen.“