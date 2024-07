Bis zu 34 Grad! Wochenende bleibt überwiegend heiß

Bis zu 34 Grad am Sonntag

Am Sonntag ist es anhaltend sehr heiß. Während der Vormittagsstunden erreichen Schauer und Gewitter Vorarlberg und das Tiroler Oberland. Die Störung zieht nur langsam ostwärts, in deren Vorfeld können sich einzelne Schauer und Gewitter bis zum Abend in das südliche Wiener Becken ausbreiten. Die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 24 bis 34 Grad.