Darum erstrahlen die Autobahntunnels komplett neu

Mehr Sicherheit durch neues Licht

Und durch diese Umstellung wird auch die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. „Es ist in Österreich vorgeschrieben, dass die Einfahrtsbeleuchtung bei einem Tunnel deutlich heller sein muss, damit sich das menschliche Auge besser an die Lichtverhältnisse im Tunnel gewöhnen kann“, so Močnik im Gespräch mit der „Krone“. Daher seien im Bereich eines Tunnelportales auch wesentlich mehr Leuchten mit einer deutlich höheren Leistung verbaut.