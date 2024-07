Entschuldigung von Lionel Messi gefordert

„Die FIFA ist sich eines Videos bewusst, das in den sozialen Medien kursiert, und der Vorfall wird untersucht“, sagte ein FIFA-Sprecher in einer Erklärung. „Die FIFA verurteilt jede Form von Diskriminierung, sei es durch Spieler, Fans oder Offizielle.“ Das Video wurde vom Argentinier Enzo Fernandez auf Instagram gepostet, als die Mannschaft nach dem 1:0-Sieg gegen Kolumbien den Gewinn der Copa America feierte. Es ist aber nicht zu erkennen, ob Messi in dem Bus war und sich an den Gesängen beteiligte.