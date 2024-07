Taylor Swift gibt erstes Deutschland-Konzert

Die US-Sängerin Taylor Swift legt am Mittwoch bei ihrer aktuellen Tournee ihren ersten Auftritt in Deutschland hin. Gelsenkirchen, willkommen“! „Guten Abend“, rief die 34-Jährige unter dem Jubel von 60.000 Fans in der ausverkauften Arena. In drei Wochen wird die 34-Jährige dann in Wien gastieren.