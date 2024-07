England: Sensations-Plan mit Pep Guardiola?

Wie die britische Zeitung „Indepent“ berichtet, will der nationale Fußballverband FA den Manchester-City-Coach als Nachfolger von Southgate installieren. Da Guardiola bei den „Citizens“ jedoch noch ein Jahr Vertrag hat und diesen erfüllen will, möchten die Engländer für ein Jahr einen Interimstrainer installieren und dann im Sommer 2025 den Spanier an Bord holen.