Flügelflitzer Nene drängt ins Rampenlicht

So ganz überraschend kommt das nicht. Einerseits war er schon im sportlich wenig berauschenden Frühjahr immer wieder ein belebendes Element im Spiel nach vorne. Andererseits könnte der Malier vom Systemwechsel bei Salzburg unter Neo-Cheftrainer Pep Lijnders profitieren. Schon in den ersten Testspielen ließ der Niederländer in einem 4-3-3-System agieren. Nene bekleidete dabei die Rolle als Flügelspieler. Eine Rolle, die er auch während seiner Leihe bei Westerlo in der Saison 2022/23 sehr erfolgreich einnahm.