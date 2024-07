„Drunk Dates“: Liebe geht wieder durch die Leber

Es gibt natürlich auch viele Kritiker, die das Konzept der Sendung aufgrund der Alkoholverherrlichung verwerflich finden. Auch in Hinblick auf die Alkoholmissbrauchsstatistiken in Österreich. Was würden Sie dem entgegnen? Darf Reality-TV alles?

Ich finde, Reality-TV darf sehr vieles, wenn zu einem hinterfragenswürdigen Verhalten auch dessen Konsequenzen gezeigt werden. Unsere Sendung verherrlicht Alkoholkonsum definitiv nicht und zeigt anschaulich, dass man sich unter Alkoholeinfluss nicht zwangsläufig von seiner besten Seite präsentiert. Wer übermäßig Alkohol konsumiert, riskiert also nicht nur seine Gesundheit, sondern auch sein Date – das macht schon der Warnhinweis am Beginn unserer Sendung klar. „Drunk Dates“ zeigt in einem überwachten, sicheren Setting, was in nicht überwachten, unsicheren Settings tagtäglich in Österreich stattfindet und gibt dem Zuschauer so die Möglichkeit, die Auswirkungen einer derartigen Situation mitzuerleben, ohne deren Risiken tragen zu müssen.