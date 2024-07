Haustierbesitzer befragen immer öfter „Dr. Google“

Falschinterpretationen der „Diagnosen“ möglich

„Während der Zugang zu den Online-Informationen das Wissen der Tierbesitzer über die veterinärmedizinische Versorgung verbessern und zu einem informierten Gespräch mit ihrem Tierarzt führen kann, gibt es auch das Risiko, dass sie diese Online-Informationen falsch interpretieren und eine falsche Einschätzung von den aktuellen Standards der Veterinärmedizin bekommen“, schrieben die Wissenschaftler vom Messerli Forschungsinstitut der Universität für Veterinärmedizin in Wien in der Zeitschrift „Frontiers in Veterinary Science“.