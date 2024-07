Cabrio geht auf A12 während Fahrt in Flammen auf

Nach Startproblem Pkw in Vollbrand

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden geriet auf einem Parkplatz in Matrei am Brenner, Ortsteil Schöfens, der Pkw eines jungen Einheimischen in Brand. Der 19-jährige Lenker hatte laut Polizei zuvor versucht, das Fahrzeug zu starten, was jedoch nicht gelang.