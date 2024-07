Wut und Verzweiflung bei Betriebsversammlung

Geschäftsführer: „Wir können nicht anders“

Friedrich Plail, Geschäftsführer am Standort, stand nach der Betriebsversammlung ebenso am Tor. Warum er nicht sozial vertretbare Vertragskündigungen anstrebt? „Wir schauen jeden Tag, dass wir überleben und können nichts dazugeben“, so Plail. Ein Teil des Maschinenparks sei gerade erst verkauft worden, um Urlaubsgeld auszahlen zu können. Er verweist darauf, dass sich das Unternehmen am Standort verkleinern wollte, aber keine Umwidmung möglich war.