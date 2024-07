Aus Kjaergaard wird der „eiskalte Engel“

Davon kann aktuell überhaupt keine Rede sein. Der 21-Jährige spielt eine zentrale Rolle in den Plänen für die bevorstehende Spielzeit und soll in der Mozartstadt noch mehr Verantwortung übernehmen. Seit drei Wochen setzt der „blonde Engel“ das in den Trainingseinheiten unter Neo-Chefcoach Pep Lijnders auch in die Tat um. Er ist nicht nur einer jener Spieler, die für gute Stimmung sorgen, sondern geht auch auf dem Platz immer voran. Lijnders’ Fokus auf Standardsituationen kommt dem exzellenten Freistoß- und Eckenschützen entgegen.