Jubiläum: Nach der Starnacht ist vor der Starnacht

Eine warme Sommernacht, gute Stimmung, feine Musik – was will man mehr? In diesen Genuss kamen die mehr als 8500 Fans, die am Wochenende in der Klagenfurter Ostbucht-Arena bei der Starnacht am Wörthersee mitfeierten. Auch rund um das Gelände versammelten sich zahlreiche Gäste – und kosteten sich durch die Gastromeile oder lauschten den Klängen mit herrlichem Blick auf das Wasser.