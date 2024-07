Klopeiner See: 3 E-Bikes von Urlaubern gestohlen

Um die Mittagszeit schlugen vermutlich die gleichen Täter am Parkplatz eines Strandbades am Klopeiner See zu: Dort hatte ein Oberösterreicher (54) sein Auto geparkt, worauf zwei E-Bikes mit Autoträgerschlössern gesichert gewesen waren. Dieser Urlauber beklagt einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.