Würstel-Weltrekord mit prominenter Hilfe geknackt

Eine „Wödrekord“-Wurst gegrillt von Silvia Schneider erhält man am 16. Juli von 17-19 Uhr beim Würstltreff Gschwandtner in Linz. Billie Steirisch belebt den Grazer Hauptplatz am Standl 5 am 16. Juli von 17.30-19.30 Uhr. Sonnenscheincatering kehrt in seine Heimat Niederösterreich zurück, um sich als Würstlbrater zu beweisen. Ihn trifft man an Wolf`s Würstelstand in Stockerau von 15-17 Uhr.