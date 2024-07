1,8 Millionen Euro mit Bankeinbrüchen erbeutet

Krimineller Kopf noch flüchtig

Das Bild, das sich nach kurzer Zeit am Landesgericht Korneuburg (NÖ) ergibt, ist ein ganz anderes: Die drei Männer auf der Anklagebank spielten nämlich nur kleine Rollen in den gut geplanten Coups. „Unser Mandant hat nur am Bankschalter gedolmetscht“, so Anwalt Philipp Wolm, der zusammen mit Peter Philipp den Drittangeklagten (46) verteidigt. Ihre Kollegen Rudolf Mayer und Klaus Ainedter über ihren Klienten (45): „Er hat nur Schmiere gestanden.“