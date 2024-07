Er hat noch kein einziges Spiel für Real Madrid absolviert und schon jetzt ist Kylian Mbappes Trikot ausverkauft. Ob lang- oder kurzärmlig, ob für Männer oder Frauen: Wer ein Shirt mit der Ziffer 9 am Rücken will, muss sich in Geduld üben. „Mbappe lässt Real am ersten Tag zusammenbrechen“, formuliert es die spanische „Marca“.