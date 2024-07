Olympia: Eingebürgerter Rumäne verstärkt ÖOC-Team

Österreichs Team bei den Olympischen Spielen von 26. Juli bis 11. August in Paris hat am Donnerstag Zuwachs bekommen. Zwei Tage nach der offiziellen Nominierung durch das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) in Wien wurde ein Quotenplatz im Badminton bestätigt. Der in diesem Jahr eingebürgerte Rumäne Collins Valentine Filimon wird Rot-Weiß-Rot vertreten. Das ÖOC greift nun mit insgesamt 81 Aktiven, nämlich 44 Männern und 37 Frauen, an.