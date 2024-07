Rektorat nach strittiger Jobvergabe freigesprochen

Verhandlung auf persönliche Ebene abgerutscht

Die Staatsanwältin hatte zuvor im Schlussplädoyer bedauert, dass die Verhandlung „leider auf eine unsachliche und persönliche Ebene abgerutscht“ sei. In Frage stünde alleine die rechtliche Vertretbarkeit der Entscheidung des Rektorats. „Das ist eine Frage der Beweiswürdigung“, so die öffentliche Anklägerin, die einen Schuldspruch forderte. Die Verteidiger der Angeklagten forderten indes allesamt einen Freispruch. Statt der Anklagebank gebühre den Angeklagten eigentlich das „Goldene Ehrenzeichen der Republik“ für ihre Verdienste, so der Verteidiger des erstangeklagten ehemaligen Rektors. Die Angeklagten hätten rein aus sachlichen Gründen entschieden: „Hier Amtsmissbrauch anzunehmen, ist jenseits von Gut und Böse.“