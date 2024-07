Diese Schiedsrichter-Story ist zum Heulen schön

Resultat: In Maria Neustift steigt am Mittwoch ab 18.15 Uhr SV Ried – SK Vorwärts als Charity-Event, dessen Reinerlös an die erwähnte Familie geht. Wie beide Klubs tritt auch das Schiri-Team zum 2-x-30-Minuten-Kick ohne Gegenleistung an. Wenn auch Hintersonnleitner selbst nicht pfeifen wird. Grund: Ein Kreuzbandriss!