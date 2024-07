Polizeichef: „Wien ist anders als Salzburg“

Landespolizeidirektor Bernhard Rausch verweist auf die Salzburger Kriminalstatistik. „Da können wir nicht feststellen, dass es Auffälligkeiten gibt“, so Rausch und fügt hinzu: „In Wien ist die Situation eine ganz andere als in Salzburg.“ Auch wenn es hierzulande, wie etwa unlängst in Bischofshofen, zu übergriffen von Jugendgruppen mit Migrationshintergrund kommt, sind das für die heimische Exekutive vor allem Einzelfälle.