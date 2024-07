„Rollin Dudes“-Festival: Kult-Karossen im Anrollen

Die zehnte Ausgabe des inzwischen legendären Festivals rund um kultige US-Schlitten, Bikes und Live-Rock’n’Roll-Shows findet heuer erstmals in einer neuen Location statt. Der weitläufige Grottenhof in Leibnitz verwandelt sich am 12. und 13. Juli in ein Eldorado für Fans amerikanischer Auto-Raritäten der 30er- bis 70er-Jahre. Um das dazugehörige Lebensgefühl zu zelebrieren, werden in bewährter Manier internationale Live-Rockbands und DJs für ausgelassene Stimmung sorgen.