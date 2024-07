Liste Fritz will Einblick in den Venetbahn-Deal

Die Pletzer Gruppe hat bekanntlich die Venetbahn in Zams in letzter Sekunde gerettet. Die renommierte Unternehmer-Familie aus dem Unterland hat seit 1. Mai das Sagen und will die Traditions-Bahn wieder auf Vordermann bringen. Die oppositionelle Liste Fritz will nun Einblick in den Deal, brachte eine schriftliche Landtagsanfrage ein.