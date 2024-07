Urlaub: Spüren Sie den heurigen Preisschock?

Wer in der Ferienzeit verreisen möchte, muss auch in diesem Jahr wieder mit gestiegenen Preisen rechnen. Durch den starken Anstieg an Touristen nach der Pandemie klettern die Preise in bisher ungeahnte Höhen. Alleine die Hotelpreise sind in Italien im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent gestiegen. Für einen Platz am Strand muss man je nach Region bis zu 80 Euro hinlegen. Achten Sie im Urlaub bewusst auf den Preis? Gab es bei Ihrer Urlaubsplanung einen richtigen Preisschock? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!