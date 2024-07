„Können sich die Deutschen in die Haare schmieren“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Österreichs Ausscheiden bei der EM, die Zukunft von Marko Arnautovic, ein mögliches Wiederholungsspiel von Deutschland gegen Spanien („Das können sie sich in die Haare schmieren“), die Tragödie bei der Tour of Austria und Lewis Hamiltons Sieg in Silverstone.