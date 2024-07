Umfrage zeigt: Kärntner gegen Laborfleisch

Wie das Laborfleisch – auch In-vitro-Fleisch genannt – entsteht, zeigte man den Befragten anhand einer Grafik. Einer lebenden Kuh wird Muskelgewebe entnommen, um daraus Stammzellen zu gewinnen. In einer Nährlösung aus Zucker, Aminosäuren und weiteren Zusatzstoffen wachsen die Stammzellen heran. In einem energieintensiven Prozess wachsen die Stammzellen in Bioreaktoren zu Muskelfasern heran. Die fehlenden Zusatzstoffe werden der Zellmasse vor der Weiterverarbeitung hinzugefügt. Daraus können dann unterschiedliche Produkte wie Burger-Patties entstehen.