Graz: Stau verlagert sich, Ferienfahrplan startet

Monatelang litten Pendler am Weg in die Grazer Innenstadt unter Stau und Zeitverlust – Grund dafür waren die Baustellen am Joanneumring und in der Neutorgasse. Die Sommerferien dürften hier nun Erleichterung bringen: Der Verkehr wird in der Urlaubszeit weniger, außerdem ist die Neutorgasse seit Montag für den Verkehr freigegeben. Das führt zu Erleichterungen.