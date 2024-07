Abgestürzte und totgeglaubte Hündin ist wieder da

Acht Tage später, am Samstagvormittag (6. Juli) erhielt die Kantonspolizei Appenzell Innerhoden die Meldung, dass sich ein Hund im Alpstein, im Gebiet nahe den Nasenlöchern, in unwegsamem Gelände in einer Wiese befinden würde. Vom Halter fehle allerdings jede Spur. Gestützt auf diese Meldung rückten Spezialisten der „Alpinen Rettung Schweiz“ und der Flugwacht Rega zur Bergung des Tieres aus. Die Hündin konnte der Kantonspolizei und in weiterer Folge einem Tierarzt übergeben werden.