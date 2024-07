Illegale Kreditgebühren: So bekommen Sie Ihr Geld!

Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt in Graz und hat sich unter anderem auf Bau- und Immobilienrecht sowie Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht spezialisiert. Außerdem lehrt er am Rechtswissenschaftlichen Institut der Uni Graz. Diese umfassenden Aufgaben sind dem in Europa stark herumkommenden Juristen noch nicht genug. Daher hat er sich Anfang Juni einen Herzenswunsch erfüllt und den Europäischen Konsumentenschutzverein (EKV) gegründet. „Das Netzwerk besteht aus zahlreichen Businesspartnern, und es wächst und wächst. Dadurch können wir viele Positionen abdecken.“ So ist es etwa Menschen kostenlos möglich, sich an vermeintlich übermächtige Gegner heranzuwagen. Erst wenn tatsächlich Geld fließt, behält sich der Verein einen kleinen Teil ein, um sich zu finanzieren.