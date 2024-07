Das große Fest der Sieger

Schöner, größer, toller – das verspricht die montägige Abschlussgala der großen Unterhaus-Aktion von „Kärntner Krone“, den Österreichischen Lotterien und dem Casino Velden zu werden. Zuallererst laden die Lotterien das „Team des Jahres“, den Bomber und den Tormann des Jahres aufs beliebte Ausflugsschiff „Santa Lucia“ zu einer wunderbaren Rundfahrt über die türkisen Wellen des Wörthersees. Wobei dabei bereits der erste, hoch spektakuläre Preis ausgespielt wird: Gala-Moderator und Fußball-Ikone Roman Stary hat mit seinem Kumpel, Trainer-„Fuchs“ Gernot Machne, ein packendes EM-Quiz zusammengestellt. Der Sieger kann – natürlich mit Begleitung und auf Einladung der Lotterien! – zwei Tage später ab 16.30 Uhr in der Wiener Aula der Wissenschaften (Wollzeile 27a) an der offiziellen Farewell-Feier von Österreichs Olympia-Team für die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) teilnehmen. „Wir freuen uns schon sehr auf den Gewinner und diesen tollen Abend“, strahlt Lotterien-Lady Gerlinde Wohlauf.