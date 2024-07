Rund 112.000 Euro von Hilfsorganisation gestohlen

Alles zugegeben

Wo sie mit den Worten „ich will dafür gerade stehen“ alles zugab. Der Strafrahmen für das ihr zu Last gelegte Verbrechen betrug bis zu drei Jahre Haft. Am Freitag wurde sie am Landesgericht Linz zu 12 Monaten unbedingt verurteilt. Außerdem muss sie binnen 14 Tagen die 74.000 Euro zurückzahlen und die Verfahrenskosten übernehmen. Das Urteil ist rechtskräftig.