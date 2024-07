Naschenweng‘s Charity: „Ich war Feuer und Flamme“

Feuer und Flamme

Schnell war gemeinsam mit Getränke-Hersteller Bernhard Scheikl der „Dsire Heldenzirkus“ geboren. „Da war ich gleich Feuer und Flamme, denn was gibt es Schöneres, als ein Konzert zu spielen und gemeinsam zu helfen.“ Geholfen wird in diesem Fall herzkranken und bedürftigen Kindern in der Steiermark und Kärnten, an die die Einnahmen des Charitykonzertes zu hundert Prozent gehen.