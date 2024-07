„Im Südsudan bezweifelt niemand die Klimakrise“

Es sei völlig klar, dass es auch Not in Österreich gibt. „Ein großer Fokus unserer Caritasarbeit liegt bei der Bekämpfung von Not in Österreich.“ Gleichzeitig zeige ein Blick über den Tellerrand, dass es ein Dreifachjackpot bei der Geburtenlotterie ist, wenn man hierzulande geboren wurde. Schwertner: „Das ist auch der Appell an Menschen hier in Österreich, die es sich leisten können, auch entsprechend Hilfe zu leisten, etwa im Südsudan und in den anderen Ländern, wo diese Hungerprojekte fortgeführt werden müssen.“