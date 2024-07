„Hier als DJ aufzulegen war mein Kindheitstraum“

Am Samstag ab 18 Uhr ist es für die Fans von „BTWRKS“ (Beatworks) wieder so weit. Am dritten Tag des Electric Love Festivals bringt Raphael Kaufmann Tanzbegeisterte mit seiner Musik in Bewegung. Schon seit zehn Jahren verfolgt der 25-jährige Salzburger sein Ziel, Profimusiker zu werden. Jetzt rückt er seinem Ziel immer näher, brachte im April bereits sein Debütalbum heraus und hat auf einer Musik-Streamingplattform 180.000 monatliche Hörer.