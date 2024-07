Wolfsgruß bei EM ++ Amira Pocher ist verliebt

Merih Demiral traf am Dienstagabend doppelt für die Türkei im EM-Achtelfinale. Die Treffer gegen Österreich bejubelt der türkische Nationalspieler mit dem Handzeichen der „Grauen Wölfe“. Gestern war der Jahrestag des sogenannten „Sivas-Massakers“: Am 2. Juli 1993 ermordete ein Mob der „Grauen Wölfe“ im Rahmen eines alevitischen Festivals 35 Aleviten in einem Hotel. Das Gebäude wurde angezündet, Menschen verbrannten. Einige Täter sind bis heute nicht verurteilt und auf der Flucht. „Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun“, sagt Demiral nach Mitternacht im Leipziger EM-Stadion. „Deswegen habe ich diese Geste gemacht. Ich habe Leute im Stadion gesehen, die diese Geste auch gemacht haben.“