Land NÖ fehlt Plan für die Zukunft seiner Spitäler

„Gesundheitspakt“ muss liefern

Nach der Landtagswahl 2023 ging die Verantwortung von ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger auf FPÖ-Landesrat Christoph Luisser über, dem der Zeitdruck bewusst ist: „Deshalb haben wir den Gesundheitspakt im Jänner 2024 präsentiert. Experten arbeiten daran, wenn weiter alle an einem Strang ziehen, sollten wir den Strukturplan rechtzeitig liefern können“, ortet er Wahlkampfgetöse der SPÖ. Denn auch Königsberger-Ludwig sei in dem Gremium mit an Bord und voll eingebunden.