Lkw-Lenker übersah Mopedfahrerin

Gegen 9.38 Uhr wollte ein 23-jähriger Lkw-Fahrer auf die Hittisauerstraße (L205) einbiegen, um seine Fahrt in Richtung Krumbach fortzusetzen. Fatalerweise übersah er an der ausgesprochen unübersichtlichen Kreuzung eine 19 Jahre alte Mopedlenkerin, welche von Krumbach kommend in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs war. Diese konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und krachte mit ihrem Zweirad fast ungebremst in den Lkw.