Wiener Städtische zum Geburtstag auf Erfolgskurs

In Tirol verzeichnete die Versicherung im ersten Quartal dieses Jahres Prämieneinnahmen von 82,4 Millionen Euro. Das größte Plus wurde mit 12,5 Prozent in der Krankenversicherung erzielt. Die Einnahmen in diesem Bereich betrugen 10,9 Millionen Euro. In der Lebensversicherung waren es 28,1 Millionen Euro (+9,7%), in der Schaden- bzw. Unfallversicherung indes 43,4 Millionen (+9,4%).