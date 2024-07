Aimee Betro aus Wisconsin reiste im September 2019 nach Großbritannien, weil sie einen Job an Land gezogen hatte: Sie sollte den Besitzer eines Bekleidungsgeschäfts und dessen Sohn in Birmingham töten. Dazu hatte sich Betro mit einem Hidschab verkleidet. Nur einer Ladehemmung in ihrer Schusswaffe verdanken die beiden Zielpersonen wohl ihre Leben.