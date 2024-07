Heiße Kaffeebohnen im kalten Gletschereis

Im Rahmen des Gletschertages in Hintertux im Tiroler Zillertal röstete die Firma Dinzler am Dienstag auf 2660 Metern Seehöhe Kaffee für eine Sonderedition. Röstmeister Max Bauer weihte die „Krone“ in die Geheimnisse der perfekten Röstung ein.