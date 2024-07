Hausdächer mit 104.000 m² Schutzplanen abgedeckt

Letztes Gebäude war das „Eigene“

Das letzte Gebäude, das abgedeckt wurde, war das Feuerwehrhaus Rappolz – dort hatte der Hagel das Dach komplett zerstört. In Gilgenbeg erschwerten Wespen, die in mehreren Dachstühlen nisteten, die Arbeiten – Schutzkleidung. war bei hell strahlender Sonne nötig. Zudem betonte Mayer, dass man sich 20.000 m² an weiterer Plane auf Vorrat läge: „Damit wir gewappnet sind, wenn starke Regenfälle, Unwetter oder Gewitter das eine oder andere Provisorium herunterreißen.“